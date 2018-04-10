На 2-й Продольной Волгограда начали полную замену освещения

Новый концессионер, взявшийся за освещение Волгограда , заменит больше 2500 светильников. В мэрии уверены, что вскоре на карте города не останется ни одного темного пятна.

— Старые лампы исчезнут с проспекта имени Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, 1-й Продольной, Центральной набережной, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгограда. — С фонарями и новыми металлическими опорами концессионеры придут на Краснознаменскую и Историческую.

В администрации города уверены, что новое освещение не померкнет из-за капризов волгоградской погоды.

— Сейчас лампы, которые превосходят своих коллег по мощности и сроку службы, устанавливают на улицах Рокоссовского, Ленина, Советской, Чуйкова, Наумова и Гоголя, — добавили в пресс-службе администрации. — Вскоре из тьмы будут выведены отдаленные от центра дороги: компания ООО «Светосервис-Волгоград» начнет работы на улицах Автотранспортная в Ворошиловском районе, Клименко в Тракторозаводском и в переулке Лесном в поселке Гумрак. До конца года концессионер заменит 700 светильников.

В начале января московская компания ООО «Светосила» стала единственным участником конкурса на получение в долгосрочную аренду МКП «Волгоградгорсвет». Компания ООО «Светосервис-Волгоград» была зарегистрирована 11 сентября прошлого года. Ее уставной капитал составляет 50 тысяч рублей. По условиям договора концессии, компания-концессионер должна будет вложить в модернизацию сетей уличного освещения Волгограда около миллиарда рублей. Заключая договор с компанией ООО «Светосила», в мэрии указывали, что в городе не освещается около 80% всех территорий.