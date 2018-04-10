Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 11 апреля 

10:00 — Подведение итогов деятельности департамента информационных технологий Москвы в 2017 г. на ВДНХ.
10:00 — Заседание Совета Госдумы.
11:00 — Совместное заседание комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья и комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям.
11:00 — Пресс-конференция столичного ГИБДД.
11:00 — Пресс-брифинг директора дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светланы Кирсановой.
12:00 — Дополнительное пленарное заседание на тему: «Ежегодный отчет правительства РФ о результатах его деятельности за 2017 г.»
13:00 — Пресс-конференция президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, посвященная 75-летию организации.
13:00 — Пресс-конференция, приуроченная к 70-летию Всемирной организации здравоохранения и посвященная популяризации здорового образа жизни в России.
15:00 — Пресс-конференция, посвященная оценке готовности спортивных объектов в Подмосковье к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г.
Фотоматериалы:
11:00 — Открытая общегородская ярмарка вакансий в ЦВК «Экспоцентр».
11:00 — Промывка фонтана «Времена года» на Манежной площади.