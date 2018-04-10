Ещё
В храме Черемушек выбрали лучшего «Юного звонаря»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В храме Черемушек выбрали лучшего «Юного звонаря» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В день Светлого Христова воскресения на территории храма Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках по благословению настоятеля иерея Игоря Шарова состоялся конкурс «Юный звонарь».
Храм еще только строится, но у прихода уже есть свои традиции, одна из которых конкурс «Юный звонарь». В этом году конкурс проходил уже в шестой раз. На праздник пришло большое количество участников, было приятно видеть радостных детей и их родителей. Во многих семьях участие в конкурсе стало добрым пасхальным обычаем.
«Сначала все прослушали инструктаж и рассказ об истории колокольного звона, а потом все поднялись на колокольню и началась основная часть конкурса. Родители и прихожане наблюдали за юными звонарями с площадки перед храмом. По окончании конкурса настоятель храма священник Игорь Шаров наградил каждого участника конкурса сладкими призами и подарками и пригласил участвовать в Пасхальной вечерне», — передает пресс-служба храма.
Стоит отметить, что всю светлую седмицу, по старой русской традиции, с колоколен храмов льется пасхальный звон. В эти дни звонить в колокола могут все желающие. Так, в храме Святой Равноапостольной Нины в Черемушках под руководством звонарей каждый желающий может позвонить на колокольне храма. Расписание уроков опубликовано на сайте храма.
Мои Черемушки: последние новости
В питомнике Московского зоопарка родился детеныш росомахи Работу Московского центрального кольца продлят на Пасху Дополнительную подсветку получат более 100 светофоров в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне315
Эрдоган раскритиковал Лаврова74
Меркель анонсировала встречу без России338
Путин рассказал о разработке уникального оружия202
Найден позитив от ослабления рубля199
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение