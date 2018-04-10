В храме Черемушек выбрали лучшего «Юного звонаря»

В день Светлого Христова воскресения на территории храма Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках по благословению настоятеля иерея Игоря Шарова состоялся конкурс «Юный звонарь».

Храм еще только строится, но у прихода уже есть свои традиции, одна из которых конкурс «Юный звонарь». В этом году конкурс проходил уже в шестой раз. На праздник пришло большое количество участников, было приятно видеть радостных детей и их родителей. Во многих семьях участие в конкурсе стало добрым пасхальным обычаем.

«Сначала все прослушали инструктаж и рассказ об истории колокольного звона, а потом все поднялись на колокольню и началась основная часть конкурса. Родители и прихожане наблюдали за юными звонарями с площадки перед храмом. По окончании конкурса настоятель храма священник Игорь Шаров наградил каждого участника конкурса сладкими призами и подарками и пригласил участвовать в Пасхальной вечерне», — передает пресс-служба храма.

Стоит отметить, что всю светлую седмицу, по старой русской традиции, с колоколен храмов льется пасхальный звон. В эти дни звонить в колокола могут все желающие. Так, в храме Святой Равноапостольной Нины в Черемушках под руководством звонарей каждый желающий может позвонить на колокольне храма. Расписание уроков опубликовано на сайте храма.