Ещё
США приготовили России новую «удавку»: ударят по банкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США приготовили России новую «удавку»: ударят по банкам 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
В этот раз Москве достанется за Скрипаля
Конгресс США готовится рассмотреть новый пакет экономических санкций против Москвы. В этот раз Вашингтон ударит по государственному долгу и государственным банкам России. Текст документа опубликован в базе документов Конгресса.
Если закон будет одобрен, в чем практически нет никаких сомнений, всем физическим и юридическим лицам в США будут запрещены любые операции с российским госдолгом.
Заперт коснется бумаг с обращением более 14 дней, выпущенных Центробанком, министерством финансов или Фондом национального благосостояния.
Санкции затронут и облигации Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Внешэкономбанка. Вашингтон намерен запретить любые операции с этими финансовыми организациями, как и с их активами.
Новые ограничения против России станут ответом на ситуацию вокруг экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
В минувшую пятницу Минфин США ввел санкции в отношении ряда крупных российских бизнесменов и чиновников. В понедельник на российском фондовом рынке произошел обвал.
Акции российских компаний обрушились, уже второй день подряд продолжает падать российский рубль.
Карельские вести: последние новости
Экономика России без будущего: вместо стратегии — «хитрый план» «Должен был уйти»: Востриков о возвращении Тулеева во власть Изгои «Зимней вишни»: пострадавшую работницу ТРЦ пытались упечь в психушку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне187
Меркель анонсировала встречу без России332
Эрдоган раскритиковал Лаврова27
Найден позитив от ослабления рубля174
Путин рассказал о разработке уникального оружия155
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение