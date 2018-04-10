США приготовили России новую «удавку»: ударят по банкам

В этот раз Москве достанется за Скрипаля

Конгресс США готовится рассмотреть новый пакет экономических санкций против Москвы. В этот раз Вашингтон ударит по государственному долгу и государственным банкам России . Текст документа опубликован в базе документов Конгресса.

Если закон будет одобрен, в чем практически нет никаких сомнений, всем физическим и юридическим лицам в США будут запрещены любые операции с российским госдолгом.

Заперт коснется бумаг с обращением более 14 дней, выпущенных Центробанком министерством финансов или Фондом национального благосостояния.

ВТБ, Промсвязьбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Санкции затронут и облигации Сбербанка Внешэкономбанка . Вашингтон намерен запретить любые операции с этими финансовыми организациями, как и с их активами.

Сергея Скрипаля в Великобритании. Новые ограничения против России станут ответом на ситуацию вокруг экс-сотрудника ГРУ

В минувшую пятницу Минфин США ввел санкции в отношении ряда крупных российских бизнесменов и чиновников. В понедельник на российском фондовом рынке произошел обвал.

Акции российских компаний обрушились, уже второй день подряд продолжает падать российский рубль.