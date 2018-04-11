В Сочи установят около 60 медиаэкранов

После Чемпионата мира по футболу в Сочи проведут конкурс на установку современных рекламных конструкций. Власти планируют установить около 60 медиаэкранов, на которых будут транслировать рекламу, социальные ролики, сюжеты о городе и его жизни, сообщает пресс-служба администрации города.

Часть таких конструкций хотят установить в Олимпийском парке, в районе аэропорта и на базе «Юг Спорт». Постепенно город планирует уйти от обычных баннеров, они должны остаться только на трассах и в спальных районах.

Медиафасад за собственные средства уже установил собственник торгового торгового центра «Мелодия». Полотно 32 на 10,5 м состоит из десятков фрагментов обошлось ему в пределах 15 млн рублей.