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В Сочи установят около 60 медиаэкранов
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В Сочи установят около 60 медиаэкранов 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
После Чемпионата мира по футболу в Сочи проведут конкурс на установку современных рекламных конструкций. Власти планируют установить около 60 медиаэкранов, на которых будут транслировать рекламу, социальные ролики, сюжеты о городе и его жизни, сообщает пресс-служба администрации города.
Часть таких конструкций хотят установить в Олимпийском парке, в районе аэропорта и на базе «Юг Спорт». Постепенно город планирует уйти от обычных баннеров, они должны остаться только на трассах и в спальных районах.
Медиафасад за собственные средства уже установил собственник торгового торгового центра «Мелодия». Полотно 32 на 10,5 м состоит из десятков фрагментов обошлось ему в пределах 15 млн рублей.
«Мы идем вперед, и город должен развиваться на уровне больших столиц мира. Такие экраны находятся и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Токио. И мы не должны быть хуже», — отметил директор департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи Александр Месс.
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