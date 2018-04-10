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В районе Косино-Ухтомский православные отпраздновали Светлую Пасху
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В районе Косино-Ухтомский православные отпраздновали Светлую Пасху 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В Косино-Ухтомском праздничные мероприятия стартовали в Великую субботу после Божественной литургии.
В Косино-Ухтомском православные собрались в Храме Успения Пресвятой Богородицы, приняв активное участие в пасхальных мероприятиях. По некоторым данным в праздничном мероприятии приняло участие около 6 тысяч жителей района Косино-Ухтомский. На пасхальных мероприятиях работали благотворительные ярмарки, на которых были выставлены в продажу поделки жителей района. Все собранные финансовые средства от продажи куличей и сувениров будут направлены в ближайшее время на благое дело.
Кроме того, участники пасхальных мероприятий приняли активное участие в мастер-классах, где опытные преподаватели воскресной школы научили раскрашиваться яйца и плести корзины.
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