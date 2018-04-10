В районе Косино-Ухтомский православные отпраздновали Светлую Пасху

В Косино-Ухтомском праздничные мероприятия стартовали в Великую субботу после Божественной литургии.

В Косино-Ухтомском православные собрались в Храме Успения Пресвятой Богородицы, приняв активное участие в пасхальных мероприятиях. По некоторым данным в праздничном мероприятии приняло участие около 6 тысяч жителей района Косино-Ухтомский. На пасхальных мероприятиях работали благотворительные ярмарки, на которых были выставлены в продажу поделки жителей района. Все собранные финансовые средства от продажи куличей и сувениров будут направлены в ближайшее время на благое дело.

Кроме того, участники пасхальных мероприятий приняли активное участие в мастер-классах, где опытные преподаватели воскресной школы научили раскрашиваться яйца и плести корзины.