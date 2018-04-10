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«Зауралье нуждается в инвестициях»
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«Зауралье нуждается в инвестициях» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В Зауралье в сентябре этого года пройдет 2-я международная торгово-промышленная конференция „Россия-Южная Корея“. В ней примут участие потенциальные инвесторы из Кореи. В последние годы я был организатором таких конференций в Сеуле. Последняя такая конференция прошла в конце 2017 года. На ней с докладом об основных направлениях развития Курганской области выступил советник губернатора по промышленности Иван Евгенов. Он заинтересовал большое число корейских предпринимателей и они предложили провести очередную конференцию в России, а базовой площадкой выбрать Курганскую область.
Зауралье нуждается в инвестициях, высоких технологиях, и не только в промышленности, но и в агропроизводстве. Наши корейские партнеры знают, как в Зауралье развивается медицина, наслышаны о лечебных грязях и других ресурсах области. И хотят на месте все увидеть.
Мы обсудили эту тему с губернатором области Алексеем Геннадьевичем Кокориным в конце минувшей недели, во время моей поездки в область. Предварительно эта конференция намечена на вторую декаду сентября. Сейчас формируем оргкомитет. Я обращусь в МИД РФ, чтобы конференция вошла в официальный список международных мероприятий в РФ, это же предстоит сделать в Республике Корея. Думаю, за лето все подготовим, и это важное событие принесет свои плоды для экономики региона. Отмечу, что в Свердловской области, в Екатеринбурге международные мероприятия проходят довольно часто, в Тюмени тоже. Но они необходимы и в Зауралье.
На встрече с губернатором мы обсудили также вопросы реорганизации Курганмашзавода. Сейчас идет процесс его передачи от одного собственника к другому. Глава области поставил вопрос о необходимости при вхождении завода в структуры Ростеха сохранения базового производства в Зауралье. Чтобы не растерять ни кадры, ни наработанные экономические и логистические связи. Ведь предприятие является градообразующим. Эту позицию я, как член комитета Госдумы по обороне, доведу до руководства Ростеха. Не могу вмешиваться в ход переговоров, они носят организационно-коммерческий характер. Но сохранение коллектива является приоритетом, и об этом мы в комитете государственной Думы не забудем».
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