«Зауралье нуждается в инвестициях»

«В Зауралье в сентябре этого года пройдет 2-я международная торгово-промышленная конференция „Россия-Южная Корея“. В ней примут участие потенциальные инвесторы из Кореи . В последние годы я был организатором таких конференций в Сеуле . Последняя такая конференция прошла в конце 2017 года. На ней с докладом об основных направлениях развития Курганской области выступил советник губернатора по промышленности Иван Евгенов. Он заинтересовал большое число корейских предпринимателей и они предложили провести очередную конференцию в России , а базовой площадкой выбрать Курганскую область.

Зауралье нуждается в инвестициях, высоких технологиях, и не только в промышленности, но и в агропроизводстве. Наши корейские партнеры знают, как в Зауралье развивается медицина, наслышаны о лечебных грязях и других ресурсах области. И хотят на месте все увидеть.

Мы обсудили эту тему с губернатором области Алексеем Геннадьевичем Кокориным в конце минувшей недели, во время моей поездки в область. Предварительно эта конференция намечена на вторую декаду сентября. Сейчас формируем оргкомитет. Я обращусь в МИД РФ , чтобы конференция вошла в официальный список международных мероприятий в РФ, это же предстоит сделать в Республике Корея. Думаю, за лето все подготовим, и это важное событие принесет свои плоды для экономики региона. Отмечу, что в Свердловской области , в Екатеринбурге международные мероприятия проходят довольно часто, в Тюмени тоже. Но они необходимы и в Зауралье.