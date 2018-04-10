Новый закон о тишине успокоит шумных соседей

Российские депутаты приняли поправки к законопроекту, который регулирует нормы шума в квартире в будние и выходные дни.

С принятием новых поправок к закону о тишине допустимый показатель шума в дневное время стал 40 ДЦБ, а в ночное — 30 ДЦБ.

Закон не предусматривает время тишины для каждого региона России . В связи с этим области сами определяют часы затишья, опираясь на данные соцопросов и учитывая причины большинства жалоб. Средний показатель времени тишины составил с 22:00-23:00 часов и до 6:00-7:00 утра в будние дни, до 9:00-10:00 часов утра в выходные. В Ленобласти этот период времени начинается в 23:00 и заканчивается в 7:00 часов утра.

В том числе оправки коснулись ремонтных работ в доме. Так, проводить шумные ремонтно-строительные работы можно с понедельника по пятницу с 7:00 до 13:00, и с 15:00 до 22:00. Также затеять ремонт можно в субботу, но только с 12:00 до 13:00, и с 15:00 до 20:00 часов. Запрещено заниматься ремонтом дома в воскресные и праздничные дни.

Отмечается, что штраф за злостное нарушение режима тишины в многоквартирном доме может составить от 500 до 2 000 рублей. Он предусмотрен Кодексом об административных нарушениях РФ. Также нарушителя могут задержать на 15 суток.