Плещева призвала всех участников «мусорного вопроса» к диалогу 

Министр правительства Московской области по социальным коммуникация Ирина Плещева призвала все стороны, которые имеют отношение к утилизации мусора в регионе, к диалогу и совместным действиям, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.
Плещева приняла участие в расширенном заседании совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, которое провел советник президента — председатель СПЧ Михаил Федотов. Заседание было посвящено экологической ситуации, связанной с деятельностью полигонов ТБО в Московском регионе.
«Только благодаря налаженной коммуникации между всеми участниками процесса и, как следствие, совместным действиям, можно решить проблему оперативно и продуктивно. И, безусловно, необходимо повсеместно внедрять раздельный сбор мусора, как это сделали в Мытищах и Дубне. Об этом говорил губернатор Андрей Воробьев в своем программном обращении к жителям. И начинать это надо с себя и с тех, кто рядом», — сказала Плещева.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья Воробьев поручил приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора в регионе, отметив, что эта работа должна быть приоритетом для глав муниципальных образований.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.