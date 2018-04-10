Плещева призвала всех участников «мусорного вопроса» к диалогу

«Только благодаря налаженной коммуникации между всеми участниками процесса и, как следствие, совместным действиям, можно решить проблему оперативно и продуктивно. И, безусловно, необходимо повсеместно внедрять раздельный сбор мусора, как это сделали в Мытищах и Дубне. Об этом говорил губернатор Андрей Воробьев в своем программном обращении к жителям. И начинать это надо с себя и с тех, кто рядом», — сказала Плещева.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья Воробьев поручил приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора в регионе, отметив, что эта работа должна быть приоритетом для глав муниципальных образований.