Ленинградский «Водоканал» изменил тарифы на питьевую воду

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области (ГУП ЛО «Водоканал города Выборга»), информирует об изменении тарифов на питьевую воду и водоотведение.

Тихвинский район:

Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2018 год № п/п Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб. /м3*

Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение», «Ганьковское сельское поселение», «Горское сельское поселение», «Коськовское сельское поселение», «Мелегежское сельское поселение», «Тихвинское городское поселение», «Пашозерское сельское поселение», «Цвылевское сельское поселение», «Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2018 по 30.06.2018

30,33 с 01.07.2018 по 31.12.2018

30,33 2 Водоотведение

с 01.01.2018 по 30.06.2018

30,65 с 01.07.2018 по 31.12.2018

31,63 *тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению, на 2018 год № п/п Наименование

регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб. /м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

без НДС с учетом НДС*

без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «Борское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

30,27 35,72 30,33 35,79 2 Водоотведение

26,60 31,39 27,48 32,43 Для населения муниципального образования «Ганьковское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

30,33 35,79 30,33 35,79 2 Водоотведение

27,15 32,04 28,05 33,10 Для населения муниципального образования «Горское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

30,33 35,79 30,33 35,79 2 Водоотведение

27,15 32,04 28,05 33,10 Для населения муниципального образования «Коськовское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

29,84 35,21 30,33 35,79 2 Водоотведение

26,91 31,75 27,80 32,80 Для населения муниципального образования «Мелегежское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

16,37 19,32 16,91 19,95 2 Водоотведение

18,96 22,37 19,59 23,12 Для населения муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

21,10 24,90 21,80 25,72 2 Водоотведение

23,16 27,33 23,92 28,23 Для населения поселков Березовик — 1, Березовик — 2, Красава, Сарка и Царицыно Озеро муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

19,12 22,56 19,75 23,31 2 Водоотведение

22,90 27,02 23,66 27,92 Для населения муниципального образования «Пашозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

27,62 32,59 28,53 33,67 2 Водоотведение

26,99 31,85 27,88 32,90 Для населения муниципального образования «Цвылевское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

30,33 35,79 30,33 35,79 2 Водоотведение

27,15 32,04 28,05 33,10 Для населения муниципального образования «Шугозерское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

30,33 35,79 30,33 35,79 2 Водоотведение

25,90 26,75 26,75 31,57 *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Подпорожский район:

Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2018 год № п/п Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб. /м3*

Для потребителей муниципальных образований «Важинское городское поселение», «Вознесенское городское поселение», «Никольское городское поселение», «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2018 по 30.06.2018

46,59 с 01.07.2018 по 31.12.2018

46,59 2 Водоотведение

с 01.01.2018 по 30.06.2018

47,02 с 01.07.2018 по 31.12.2018

47,02 *тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» оказываемые населению на 2018 год № п/п Наименование

регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб. /м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

без НДС с учетом НДС*

без НДС с учетом НДС*

Для потребителей муниципального образования «Важинское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

32,11 37,89 33,17 39,14 2 Водоотведение

33,69 39,75 34,80 41,06 Для потребителей муниципального образования «Винницкое сельское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

32,11 37,89 33,17 39,14 2 Водоотведение

32,37 38,20 33,44 39,46 Для потребителей муниципального образования «Вознесенское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

32,11 37,89 33,17 39,14 2 Водоотведение

32,13 37,91 33,19 39,16 Для потребителей муниципального образования «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

32,11 37,89 33,17 39,14 2 Водоотведение

33,63 39,68 34,74 40,99 Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

25,25 29,80 26,08 30,77 2 Водоотведение

31,38 37,03 32,42 38,26 *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Лодейнопольский район:

Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2018 год № п/п Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб. /м3*

Для потребителей муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Алеховщинское сельское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение», Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2018 по 30.06.2018

39,34 с 01.07.2018 по 31.12.2018

39,34 2 Водоотведение

с 01.01.2018 по 30.06.2018

45,86 с 01.07.2018 по 31.12.2018

45,86 *тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» оказываемые населению на 2018 год № п/п Наименование

регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб. /м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

без НДС с учетом НДС*

без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

33,08 39,03 34,17 40,32 2 Водоотведение

31,41 37,06 32,45 38,29 Для населения муниципального образования «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

26,15 30,86 27,01 31,87 2 Водоотведение

39,86 47,03 41,18 48,59 *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Волховский район:

Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2018 год № п/п Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб. /м3*

Для потребителей муниципальных образований «Бережковское сельское поселение», «Волховское городское поселение», «Вындиностровское сельское поселение», «Иссадское сельское поселение», «Кисельнинское сельское поселение», «Колчановское сельское поселение», «Новоладожское городское поселение», «Пашское сельское поселение», «Потанинское сельское поселение», «Селивановское сельское поселение», «Староладожское сельское поселение», «Сясьстройское городское поселение», «Усадищенское сельское поселение» и «Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2018 по 30.06.2018

54,30 с 01.07.2018 по 31.12.2018

54,30 2 Водоотведение

с 01.01.2018 по 30.06.2018

35,88 с 01.07.2018 по 31.12.2018

35,88 *тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» оказываемые населению на 2018 год № п/п Наименование

регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб. /м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

без НДС с учетом НДС*

без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

17,85 21,06 18,44 21,76 2 Водоотведение

14,12 16,66 14,59 17,21 Для населения муниципального образования «Иссадское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

19,07 22,50 19,70 23,25 2 Водоотведение

20,18 23,82 20,85 24,60 Для населения муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

19,74 23,29 20,39 24,06 2 Водоотведение

20,90 24,66 21,59 25,48 Для населения муниципальных образований «Бережковское сельское поселение», «Вындиностровское сельское поселение» и «Потанинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

31,53 37,20 32,57 38,43 2 Водоотведение

17,40 20,52 17,97 21,20 Для населения муниципальных образований «Пашское сельское поселение», «Хваловское сельское поселение» и деревни Алексино муниципального образования «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

31,53 37,20 32,57 38,43 2 Водоотведение

18,79 22,18 19,41 22,90 Для населения муниципального образования «Усадищенское сельское поселение» и деревни Колчаново муниципального образования «Колчановское селькое поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

17,72 20,92 18,31 21,61 2 Водоотведение

18,79 22,18 19,41 22,90 Для населения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

35,04 41,35 36,20 42,72 2 Водоотведение

16,04 18,93 16,57 19,55 Для населения муниципального образования «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

31,53 37,20 32,57 38,43 2 Водоотведение

17,59 20,76 18,17 21,44 Для населения поселка Аврово муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

20,77 24,51 21,46 25,32 2 Водоотведение

16,54 19,52 17,09 20,17 Для населения муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

23,69 27,95 24,47 28,87 2 Водоотведение

16,54 19,52 17,09 20,17 Для населения муниципального образования «Новоладожское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

26,06 30,75 26,92 31,77 2 Водоотведение

22,83 26,94 23,58 27,82 *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Бокситогорский район:

Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2018 год № п/п Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб. /м3*

Для потребителей муниципальных образований « город Пикалево », «Большедворское сельское поселение», «Борское сельское поселение», «Климовское сельское поселение», «Лидское сельское поселение» (д. Ольеши, пос. Подборовье, пос. Заборье), «Самойловское сельское поселение» (д. Анисимово, д. Самойлово, д. Чудцы, пос. Совхозный, пос. Коли ), «Ефимовское городское поселение», «Радогощинское сельское поселение», Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2018 по 30.06.2018

31,12 с 01.07.2018 по 31.12.2018

31,12 2 Водоотведение

с 01.01.2018 по 30.06.2018

30,51 с 01.07.2018 по 31.12.2018

30,51 *тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению, на 2018 год № п/п Наименование

регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб. /м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2017

без НДС с учетом НДС*

без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «город Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

18,75 22,13 19,37 22,86 2 Водоотведение

18,11 21,37 18,71 22,08 Для населения муниципального образования «Большедворское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

25,47 30,05 26,31 31,05 2 Водоотведение

17,16 20,25 17,73 20,92 Для населения муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

25,26 29,81 26,09 30,79 2 Водоотведение

9,09 10,73 9,39 11,08 Для населения муниципального образования «Климовское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

12,52 14,77 12,93 15,26 2 Водоотведение

23,91 28,21 24,70 29,15 Для населения д. Подборовье, пос. Заборье муниципального образования «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

25,26 29,81 26,09 30,79 2 Водоотведение

9,09 10,73 9,39 11,08 Для населения д. Ольеши муниципального образования «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

19,65 23,19 20,30 23,95 2 Водоотведение

17,16 20,25 17,73 20,92 Для населения пос. Совхозный, пос. Коли муниципального образования «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

25,47 30,05 26,31 31,05 2 Водоотведение

17,16 20,25 17,73 20,92 Для населения д. Анисимово, д. Самойлово, д. Чудцы муниципального образования «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

25,26 29,81 26,09 30,79 2 Водоотведение

9,09 10,73 9,39 11,08 Для населения муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

15,31 18,07 15,82 18,67 2 Водоотведение

11,52 13,59 11,90 14,04 Для населения муниципального образования «Радогощинское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода)

22,60 26,67 23,35 27,55 2 Водоотведение

19,76 23,32 20,41 24,08 *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)