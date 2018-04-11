На Мызинском мосту отремонтировали 145 кв. метров асфальта

Чтобы минимизировать неудобства для водителей, ремонт шел полным циклом с укладкой горячего асфальта. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов

В настоящий момент идут подготовительные работы по ремонту иных участков дорог: разметка границ ремонта выбоины, демонтаж старого полотна, нарезка швов, очистка вырезанной ямы сжатым воздухом.

Отметим, что комиссия уже проверила ход выполнения работ на улицах 40 лет Победы, Жукова, Лебедева, а также на окружной дороге Щербинки-1 и улице Кащенко.

Михаил Шатилов просит подрядчиков о том, чтобы укладка асфальта шла на сухое покрытие, при этом, вырезанные ямы должны быть заасфальтированы в максимально короткий срок.