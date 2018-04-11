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На Мызинском мосту отремонтировали 145 кв. метров асфальта
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На Мызинском мосту отремонтировали 145 кв. метров асфальта 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Чтобы минимизировать неудобства для водителей, ремонт шел полным циклом с укладкой горячего асфальта. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов.
В настоящий момент идут подготовительные работы по ремонту иных участков дорог: разметка границ ремонта выбоины, демонтаж старого полотна, нарезка швов, очистка вырезанной ямы сжатым воздухом.
Отметим, что комиссия уже проверила ход выполнения работ на улицах 40 лет Победы, Жукова, Лебедева, а также на окружной дороге Щербинки-1 и улице Кащенко.
Михаил Шатилов просит подрядчиков о том, чтобы укладка асфальта шла на сухое покрытие, при этом, вырезанные ямы должны быть заасфальтированы в максимально короткий срок.
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