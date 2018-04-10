145 квадратных метров асфальта отремонтировали на Мызинском мосту

На Мызинском мосту отремонтировано 145 квадратных метров асфальтного покрытия. Об этом стало известно в ходе проверки проведения ямочного ремонта и.о. главы администрации Приокского района Михаила Шатилова 10 апреля, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

«Ремонт дорожного полотна Мызинского моста шел полным циклом с укладкой горячего асфальта, чтобы свести к минимуму неудобства для водителей», — отметил глава района.

Согласно информации, подрядная организация ООО «НижАвтоДорСтрой» начала ремонтировать 1,5 тысяч квадратных метров дорог в Приокском районе. На текущий момент на местах ведутся подготовительные работы: разметка границ ремонта выбоины, демонтаж старого полотна, нарезка швов, очистка вырезанной ямы сжатым воздухом.

Напомним, нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.