Осуждена сотрудница, использовавшая в трудовом споре удушающий прием

Амурской области вынесен приговор работнице магазина, которая пыталась задушить своего директора, получив расчетный лист по зарплате. Суды признали жителя Благовещенска Ольгу Некрасову виновной по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как следует из материалов дела, Некрасова была уволена с работы после конфликта с начальством, не получив должный расчет. 15 ноября 2016 года женщина приехала в магазин, чтобы забрать документы. Когда директор в своем кабинете дала ей расчетные документы, вспыхнул скандал. Некрасову, по ее словам, возмутило слишком малое количество учтенных рабочих дней и отказ предоставить ей для сверки табели учета рабочего времени. Она вспылила и принялась душить бывшую начальницу. На крики «Я тебя сейчас задушу!» сбежались сотрудники магазина. Один из грузчиков выбил дверь кабинета, которую посетительница предварительно закрыла на щеколду, «чтобы не мешали разговору». Мужчина увидел, как «Некрасова стоит позади сидящего на стуле директора, обхватив ее шею согнутой в локте правой рукой, а та тяжело вдыхает воздух», и оттащил нападавшую. После этого женщину передали наряду полиции.

Мировой судья Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку № 10 приговорил Некрасову к 150 часам обязательных работ. В частности, судья пришел к выводу, что ее поведение, а также конкретная обстановка, в которой высказывалась угроза убийством (закрытый кабинет, попытка удушения) создавали для директора «тревожную обстановку и давали основания опасаться осуществления этой угрозы». Благовещенский суд оставил апелляционную жалобу адвоката осужденной без удовлетворения, а назначенное судом первой инстанции наказание без изменения.