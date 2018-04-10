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Под предлогом покупки мебели курянку обманули мошенники
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Под предлогом покупки мебели курянку обманули мошенники 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Женщина разместила информацию о продаже гарнитура на сайте популярных объявлений и попалась на удочку злоумышленников
Как пояснили в пресс-службе УМВД России по региону, в день размещения на объявление откликнулся незнакомец, который захотел приобрести товар. Мужчина попросил у продавца номер карты, чтобы перечислить предоплату. Жительница Железногорска продиктовала ему не только реквизиты, но и защитный код. Через некоторое время ей пришло банковское оповещение на телефон. Однако оказалось, что это не зачисление средств, а наоборот, списание 10 тысяч кровно заработанных рублей. Женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Сейчас полицейские ищут виновных в совершении этого преступления. стражи порядка настоятельно рекомендует гражданам, осуществляющим сделки в Интернете, проявлять бдительность и настороженно относиться к любым попыткам незнакомцев под каким-либо предлогом узнать данные банковских карт.
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