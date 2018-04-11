Красноярцы добрались с жалобами до заместителя Генерального прокурора 

Заместитель Генерального прокурора России Иван Семчишин провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, сообщает сайт краевой прокуратуры. Приём проходил в режиме видеоконференцсвязи. К высокому чину поочередно обращались жители субъектов федерации входящих в СФО. Семчишин тут же на месте выдавал поручения своим подчиненным разобраться с каждым случаем в отдельности, а заодно проверить соблюдение законности у определенных социальных групп в целом. «По результатам приема жителя г. Красноярска и.о.прокурора Красноярского края Александру Блошкину поручено принять меры прокурорского реагирования в отношении управляющей компании, которая длительное время не принимает мер к ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов, а также дать оценку бездействию администрации города и контролирующих органов».
Результаты этих проверок находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.