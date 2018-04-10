Число острых отравлений суррогатами алкоголя в Подмосковье в 2017 г снизилось на треть

В 2017 году в Подмосковье зафиксировали почти на треть меньше острых отравлений суррогатами алкоголя, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Снизилось на 32,6% острых отравлений суррогатами алкоголя (в 2017 году было зарегистрировано 157 случаев, из них 18 случаев с летальным исходом, в 2016 году — 233 случая). Наблюдается снижение числа отравлений этиленгликолем в 3,6 раза», — говорится в сообщении.

Кроме того, уменьшился процент отравлений, вызванных спиртами неуточненными, с 12% до 9% от всех отравлений спиртами.

Ведомство также провело проверку производителей и продавцов алкогольной и спиртосодержащей продукции на предмет соблюдения требований законодательства в первом квартале 2018 года. Всего было проверено 207 предприятий.

«По показателям качества и безопасности 0,7% образцов алкогольной продукции не соответствовали установленным нормативам. По результатам проверок забраковано 60 партий продукции объемом 563,5 литра, в том числе пива 201 литр», — добавляется в сообщении.

В ходе проверок выявлены нарушения требований к маркировке, условиям хранения. За выявленные нарушения в отношении 128 юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.