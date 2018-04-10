Путин велел продолжить повышение социального статуса ученых

Во вторник в "Курчатовском институте" отмечали 75-летие национального исследовательского центра. Основывался он в 1943 году для разработки ядерного оружия, затем стал специализироваться на атомной энергетике. Двигаясь в ногу со временем, в 70-е годы прошлого столетия институт занялся технологиями микроэлектроники, а десятилетием позже в нем закладывались основы отечественного интернета. Сейчас к основным направлениям деятельности центра относятся безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия.

По случаю юбилея в НИЦ состоялось совместное заседание ученого совета и президиума Российской академии наук . В нем принял участие и Владимир Путин , приехавший заодно поздравить коллектив центра. «У научного центра, безусловно, легендарная история, которая и сегодня динамично развивается, — подчеркнул глава государства. — Необходимо чтобы такие мощные научные центры были не только в Москве , не только в ведущих регионах столичных, но и по всей стране».

С учеными глава государства хотел поговорить о научном и технологическом прорыве страны, острая необходимость которых была заявлена в Послании Федеральному собранию. Научная составляющая станет частью общей Стратегии пространственного развития России до 2025 года, разрабатываемой в правительстве. «На базе ведущих вузов в Калининграде , Поволжье, на юге страны, в Сибири, на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры, — напомнил Путин о планах. — Собственно говоря, они создаются. Они призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей».

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в этой связи обратил внимание на неравномерность научного потенциала регионов. Особое отношение требуется Дальнему Востоку и Крыму . «Для этих регионов необходима отдельная программа научно-технического развития, поддерживаемая из центра», — уверен глава РАН.

Проблема утечки талантливых молодых научных кадров по-прежнему актуальна для всей страны, а для Дальнего Востока тем более. Чтобы удержать их на местах, нужны и достойные условия жизни, и зарплаты, и комфортная городская среда. «Но не менее важно организовать крупные якорные проекты, в которых было бы интересно работать», — заявил Сергеев. Причем проекты должны быть конкурентные и даже опережающие технологически развитых соседей. На Дальнем Востоке речь может идти о создании центра ядерно-лучевой медицины, комплексный проект освоения глубоководных ресурсов Тихого океана и строительство синхротрона на острове Русский.

Проблемы науки Крыма — как и всего полуострова — в том, что в украинские времена она не получала достаточных ресурсов для развития, но наука там сохранилась, заверил президент РАН, и теперь в новых условиях крымские ученые «исключительно мотивированы» на научный подъем. Академия наук уже подготовила для полуострова проекты по поиску водных ресурсов, освоению шельфа, экологии, созданию научно-исторического культурного кластера «Ворота Крыма» в Керчи . В перспективе Крым может заняться альтернативной энергетикой, сформировать у себя центр детской курортологии и будет построена крымская технологическая долина.

Научные круги не скрывают, что важным вопросом для будущего науки остается ресурсное обеспечение. Особенно труда ученых. Особенно в регионах. «Нужно и дальше повышать социальный статус ученых, конструкторов, инженеров, всех, кто двигает отечественную науку вперед, добивается настоящих прорывов», — заявил Владимир Путин.

В этом году в исполнение указов президента от мая 2012 года зарплаты ученых повысили до 200 процентов от средней зарплаты в отдельно взятом регионе. Глава РАН не спорит — это важное и долгожданное событие. «Однако привязка увеличения зарплаты научных сотрудников к региональному уровню привела к очень сильному контрасту зарплат ученых, выполняющих исследования аналогичного научного класса и имеющих аналогичное признание в научной среде, — рассказал Сергеев. — Возникновение такой ситуации приведет к дополнительной миграции ученых в столичные центры и ослаблению интеллектуального потенциала регионов». А в прежние времена, напомнил он, заработная плата ученых в регионах была чуть выше, чем у их коллег в столице, и еще применялся региональной коэффициент, что позволяло поддерживать научный потенциал на местах. Сергеев призвал как-то устранить эту диспропорцию.

Конечно, звучали просьбы о дополнительной финансовой поддержке отдельных исследовательских проектов, целых исследовательских центров и науки в целом. Глава государства был вынужден снова напомнить, что все планы развития строятся на основе экономического прогноза, который имеет свойство меняться. «Мы всегда имеем в виду, что на прорывных, основных направлениях развития страны мы имеем возможность что-то добавлять в зависимости от того, как развивается ситуация в мировой экономике, в российской экономике», — подчеркнул он. Наука к таким приоритетам как раз и относится, заверил Путин.