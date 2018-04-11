В Краснодаре «Дом купца Никитина» начал сыпаться спустя 3 месяца после дорогостоящей реставрации

Краснодар . 11 апр. — Новая Кубань. Работы по реставрации памятника городской архитектуры начались в феврале 2017 года, когда федеральное казенное учреждение «Центрреставрация» заключило государственный контракт на сумму более 48 млн рублей с частной компанией. Одним из пунктов контракта как раз была реставрация фасада исторического здания. 21 декабря прошлого года заказчик принял у подрядчика работы в полном объеме.

Спустя всего несколько месяцев эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратили внимание на состояние отреставрированного за немалые деньги «Дома купца Никитина». В частности, специалисты заметили, что верхний слой фасада имеет существенные разрушения. Как считают в ОНФ, причиной этого мог стать тот факт, что материал, используемый для финишной отделки фасада здания, имел гипсовую основу.

— По инициативе Общероссийского народного фронта в прокуратуру Краснодарского края направлен запрос на инициирование проверки по факту ненадлежащего исполнения государственного контракта в части реставрации объекта культурного наследия федерального значения, — сообщили в пресс-службе ОНФ.

Так называемый «Дом купца Никитина» находится по адресу улица Красная, 18. В настоящее время в здании расположена консерватория Краснодарского института культуры и искусств.