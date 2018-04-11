Беседа о культуре Ливана пройдет в библиотеке № 10

Библиотека № 10 приглашает гостей поучаствовать в беседе о культуре Ливана . Она пройдет 12 апреля.

На официальной странице библиотеки в социальных сетях сообщили, что во время мероприятия гости услышат о традициях Ливана. Кроме того, посетителям мероприятия расскажут о Финикии, которая славилась своими богатствами.

Путешественник Михаил Кулик поведает участникам беседы о столице Ливана — Бейруте . Кроме того, он расскажет о ливанских кедрах и древнем городе Библос.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Мероприятие начнется в 19:30 по адресу: Красногвардейский бульвар дом 1.