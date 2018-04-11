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В Подмосковье к ЧМ-2018 ликвидировано 565 свалок и 254 несанкционированных торговых точки
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В Подмосковье к ЧМ-2018 ликвидировано 565 свалок и 254 несанкционированных торговых точки 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области ликвидировано 565 свалок и 254 несанкционированных объектов торговли в рамках подготовки к ЧМ-2018, заявила начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.
«В результате работы вдоль подмосковных автомобильных трасс по предписанию инспекторов Госадмтехнадзора была сделана грандиозная работа. Восстановлено неработающее освещение на более 250 участках дорог, ликвидировано более тысячи единиц незаконной рекламы, 565 навалов и свалок мусора, 254 объекта несанкционированной торговли», — сказала она.
По ее словам, в рамках подготовки было приведено в порядок более 200 объектов дорог, торговли и сферы услуг.
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