У молодёжи появится свой закон

Правительство выступает против законопроекта о молодёжной политике, считая, что он дублирует уже имеющиеся госпрограммы. Однако парламентарии уверены, что молодёжи нужен свой закон. Первое чтение соответствующего документа намечено на июль. Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы

Молодёжная политика должна быть единой

Базового федерального закона в области молодёжной политики в России сегодня не существует. В большинстве субъектов Федерации действуют местные документы, но в них есть расхождения. В частности, региональные законы о молодёжи различаются количеством предоставляемых молодым людям прав, предметным содержанием, структурой и практической значимостью.

По словам одного из авторов проекта федерального закона, члена Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марата Бариева «Единая Россия» ), именно отсутствие единого документа является основной проблемой молодёжной политики. «Отсутствие федерального закона не позволяет регламентировать и развивать нормативную базу в сфере молодёжной политики, — сказал он. — Сегодня нет законодательного определения, что такое молодёжь, какие возрастные рамки она включает, что такое молодая семья или молодой специалист».

Депутаты предлагают установить чёткий правовой статус государственной молодёжной политики в России и урегулировать на федеральном уровне отношения в этой области. В настоящее время эти вопросы регулируются только подзаконными актами — распоряжением Правительства «Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», указом Президента «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановлением Правительства «О государственной программе „Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы“.

Но в законодательстве не установлены определения таких основных понятий, как молодёжь, государственная молодёжная политика, молодая семья, молодёжная организация. Это осложняет деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Отсутствие законодательного регулирования молодёжной политики не позволяет установить её цели и задачи, основные принципы, а значит, в России отсутствует единая позиция государства в части воспитания и поддержки молодёжи, считают авторы законопроекта.

Кого считать молодёжью?

Подготовленный депутатами документ определяет, что такое молодёжная политика, устанавливает её цели и задачи, говорит о полномочиях органов государственной власти разных уровней по формированию молодёжной политики, содействию трудовой адаптации и занятости молодых людей, отдыху и оздоровлению, улучшению жилищных условий, а также формированию здорового образа жизни. Положения законопроекта являются рамочными, но задают основу для дальнейшего совершенствования законодательства в этой области.

Можно было бы давно принять такой закон, провести парламентские слушания, но в последнее время больший упор делается на геополитику или социальные инициативы.

Документ был разослан в регионы, где прошло его обсуждение. По его итогам поступило много предложений. Особенно острую дискуссию вызвал возраст молодёжи. Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Николай Бурматов отметил, что в разных странах молодёжью считаются люди в возрасте 40-44 года. „А у нас — 30 лет, как оно было 30 лет назад, так оно и осталось, хотя уже все говорят о том, что эти рамки нужно сдвигать“, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас во главу угла ставится продолжительность жизни населения и если растёт продолжительность жизни, то и увеличивается возраст молодёжи. „На сегодняшний день оптимальный срок — 35 лет“, — констатировал Бурматов.

Правительство против законопроекта

Документ прошёл предварительное рассмотрение и был одобрен 10 апреля на заседании Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодёжи. По словам главы структуры Михаила Дегтярёва, Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект. В кабмине считают, что документ противоречит принципам разделения полномочий.

Несмотря на отрицательный отзыв Правительства, депутаты считают, что закон о молодёжи нужен России. Первое чтение намечено на июль.

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов ЛДПР ) рассказал » Парламентской газете », что в Комитете палаты по физкультуре, спорту и делам молодёжи, членом которого он является, уже рассматривались несколько подобных законопроектов. «Можно было бы давно принять такой закон, провести парламентские слушания, но в последнее время больший упор делается на геополитику или социальные инициативы», — отметил он.

По мнению парламентария, закон, в котором будут прописаны основные цели и направления молодёжной политики, необходим России. Он считает, что после принятия концепции законопроекта нужно провести парламентские слушания по его обсуждению с участием представителей Правительства и Росмолодёжи.