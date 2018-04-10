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В Майкопе продолжается ремонт «убитых» дорог
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В Майкопе продолжается ремонт «убитых» дорог 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Полтора года работает в Адыгее интерактивная «Карта убитых дорог» ОНФ. За это время более 81 объекта было нанесено на неё майкопчанами. Благодаря активности «фронтовиков» и простых жителей, администрация Майкопа при выборе объектов ремонта учитывает мнение горожан.
Именно так в этом году попала в список дорог, которые нуждаются в капитальном ремонте, улица Промышленная — одна из первых, появившихся на интерактивной карте в прошлом году.
По словам председателя регионального отделения ОНФ в Адыгее Юрия Горохова, с устными и письменными жалобами на качество этой дороги майкопчане обращались в общественные организации и в мэрию. Ямочный ремонт проблемы не решил. Поэтому в этом году на 1 км 800 м дороги по ул. Промышленная идёт ремонт капитальный. Городским и республиканским бюджетами на ремонт выделено 11 млн руб.
«В капитальный ремонт дороги вошли работы по восстановлению асфальтного покрытия, замене ливнёвок, оборудование парковок и нарезке кюветов. Ремонт начался две недели назад. По плану его окончание приходится на 31 мая. Но он будет завершён досрочно — уже через неделю», — рассказал заместитель главы Майкопа Михаил Галушко.
Ещё одна дорога, нанесённая на интерактивную карту и взятая на карандаш мэрией города, — это автополотно на ул. Майкопская, по которой ежедневно православные майкопчане едут в сторону женского монастыря Иверской Иконы божьей Матери. По словам Михаила Галушко, в ближайшее время мэрия рассмотрит возможность текущего ремонта этой дороги — восстановления асфальтового покрытия и чистки кюветов.
Сейчас на интерактивной карте 49 дорог требуют ремонта. Всего до конца года власти Майкопа планируют отремонтировать 15 участков дорог, на которые выделено в целом 250 млн руб.
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