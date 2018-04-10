«Ситуация очень сильно запущена»: жители Дубны борются с подтоплением частного сектора

Жители Дубны объединились, чтобы решить проблему подтопления частного сектора. Домовладельцы с левого берега попросили о помощи тех, кто жил здесь раньше.

Старожилов специально пригласили на встречу. Они помнят, как было раньше, и согласились помочь городским хозяйственникам восстановить план дренажных канав в частном секторе Левобережья. Для пенсионерки Антонины Французовой это — вопрос жизнеобеспечения. С огорода ее семья кормится. А его теперь каждую весну подтапливает.

Все мы готовим, заготавливаем на зиму сами. И ягоды, компоты, консервацию. В прошлом году удалось

что-то заготовить? Очень мало. Все начало расти в конце лета и все пропало в основном. Очень сыро было

— Антонина Французова, местная жительница.

На участке Татьяны Караушан ситуация еще хуже. Несколько лет вода в огороде не уходит совсем. Как заливает весной, так — до осени. Погибли все плодовые деревья и кустарники. Татьяна родилась и выросла в Дубне. В детстве собирала с друзьями в местном лесу и на болоте бруснику и чернику. Знает в округе каждую тропинку и канавку. Уже принимала участие в реорганизации дренажной системы в частном секторе — в 80-ых годах, когда было сильное подтопление.

У нас были небольшие дренажные канавы. А после нашего обращения выкопали траншеи. Маленькие дренажные канавы не спасали, у нас слишком близко грунтовые воды. А когда выкопали окружные траншеи, вода сошла, причем сошла так, что внутри участков пересохли все канавы

— Татьяна Караушан, местная жительница.

С тех пор прошло 40 лет. Все большие водоотводящие траншеи пришли в нерабочее состояние. Осмотр показал, что они измельчали, сравнялись с землей и плотно заросли.

Ситуация очень сильно запущена. Дренажные канавы много лет не обслуживались. Большая поросль, толстые деревья выросли. Спецтехника сейчас там пройти не сможет. Необходим комплекс мероприятий по вырубке, подготовке территории, чтобы экскаватор мог пройти и делать углубление в сторону оттока воды

— Павел Гришин, генеральный директор предприятия «ПТО ГХ».

В результате удалось восстановить местоположение дренажных канав в округе. Планируется также поднять архивные документы и геодезические съемки, чтобы получить полную картину. А затем будет выработан комплексный план по реконструкции дренажной системы. Работы планируют начать уже в этом году.