Геннадий Котельников: В послании главы региона поставлены конкретные задачи по решению проблем в сфере здравоохранения

Ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников считает, что сегодня самая большая проблема в сфере здравоохранения губернии — нехватка медицинских кадров. В первую очередь, до сих пор малообеспеченными остаются сельские местности. Положительные результаты уже дала федеральная программа «Земский врач», по условиям которой медики получают подъемные в размере 1 млн рублей. Но врачей все равно на селе недостаточно.

"Я считаю, что здесь главная проблема не в заработной плате, а в том, что неправильно построена социальная сфера на селе. Медики хотят работать по специальности, но они не хотят жить в сельской местности, — отметил Геннадий Котельников. — Более того, ребята, которые приехали учиться к нам из сел по целевому приему, после окончания вуза возвращаться назад не хотят. Вся эта ситуация приводит к тому, что на селе не хватает как узких специалистов, так специалистов общей практики. В ближайшее время мы этот вопрос обсудим со всеми главврачами области. Сегодня перед нами глава региона поставил конкретные задачи, которые нам предстоит решить в сфере здравоохранения".

Несмотря на обозначенные проблемы, Самарская область за последние годы сделала серьезный шаг вперед по обеспечению граждан высококвалифицированной медицинской помощью.

"Сегодня губерния оснащена современным медицинским оборудованием, построены новые медучреждения — госпиталь «Мать и Дитя», ПЭТ-центр, заработали несколько новых поликлиник", — отметил Геннадий Котельников.

В своем выступлении Дмитрий Азаров отметил высокий уровень работы СамГМУ, как в подготовке молодых кадров, так и в научной сфере.

Геннадий Котельников рассказал корреспонденту ВН, что сегодня СамГМУ занимает лидирующее место в рейтинге медвузов страны.

"За четыре года мы создали новую междисциплинарную структуру, где работает 128 человек. Это высококвалифицированные инженеры, специалисты IT-технологий. Это очень важно для медицинской сферы. Также мы создали целый фармацевтический кластер. Изначально в него входило 14 организаций, теперь — 65. У нас был разработан уникальный обучающий интерактивный стол «Пирогов». Аналогов именно такого высокого уровня пока нигде нет. А те, которые есть, они в три-четыре раза дороже нашего стола. Наш вуз всегда получает поддержку со стороны области, и это тоже очень важно для нас", — прокомментировал Геннадий Котельников.