Белые аисты вернулись в Ростовскую область

Фотографиями вьющих гнездо белых аистов поделились очевидцы в социальных сетях. Явление не рядовое для Ростовской области , эти птицы занесены в Красную книгу и не так уж часто встречаются в нашем регионе. Гнезда аисты строят на больших деревьях, на крышах построек, на трубах котельных, на опорах электролиний. Гнезда эти очень большие и громоздкие — 1−1,5 м в диаметре, поэтому нередко сюда подселяется семейка мелких пташек — воробьев или трясогузок.

Питаются эти птицы в основном рыбой. Рыба, перезимовавшая в озерах и малых реках, начинает выплывать и становится добычей аистов. Скоро появятся земноводные и мелкие грызуны, они тоже сгодятся в пищу. Кроме аистов, из перелетных птиц в донской регион уже возвращаются гуси. Первые клины были замечены в южных районах области. А первых числах апреля в Ростове уже видели журавлиные стаи.