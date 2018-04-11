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Украина назвала условие сохранения транзита российского газа после 2019 года
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Украина назвала условие сохранения транзита российского газа после 2019 года 

Rambler News Service 33 минуты назад
Украина будет настаивать на сохранении транзита российского газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик,
«Украина не пойдет на такие объемы (10-15 млрд кубометров. — RNS), потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть, нам нужно будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа. Мы будем бороться, чтобы сохранить транзит более 40 млрд кубометров», -— сказал Насалик, слова которого предает издание «Укринформ».
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на транзит российского газа через Украину 19 января 2009 года. Срок действия контракта — с 2009 года по 2019 год включительно.
В начале апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер [подтверждал] (https://rns.online/energy/Miller-podtverdil-namereniya-Gazproma-chastichno-sohranit-tranzit-cherez-Ukrainu-posle-2019-goda-2018-04-04/) намерения «Газпрома» частично сохранить транзит через Украину после 2019 года — в объёме 10-15 млрд кубометров в год.
«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что объёмы будут менее значительные. По-видимому, речь может идти о 10-15 млрд кубометров газа в год», — говорил он.
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