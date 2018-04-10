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Глава района в Дагестане уволил очередного родственника после проверки
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Глава района в Дагестане уволил очередного родственника после проверки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 10 апр — РИА Новости. Глава Тляратинского района Дагестана после проведения прокурорской проверки уволил своего родственника с должности управляющего делами администрации муниципального района, сообщает прокуратура республики.
В ходе проверки было установлено, что управляющий делами администрации района, который находится в прямом подчинении главы муниципалитета, приходится родным братом его супруги.
"В целях устранения выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции прокуратурой в адрес председателя собрания депутатов района внесено представление. Распоряжением главы района управляющий делами администрации муниципального образования освобожден от занимаемой должности", — говорится в сообщении.
Ранее после прокурорской проверки в этом же районе из-за родства с главой муниципалитета были уволены его родные брат и сестра, которые руководили детской школой и интернатом.
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