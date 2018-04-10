Удмуртия в минуту: пострадавший Ленин и отказ от продажи ИКУР

Ижевск. Удмуртия . Скульптура Ленина, пострадавшая от рук ребенка в Сарапуле , отказ от приватизации ипотечной корпорации, деньги на канализацию для моногородов республики, 100 млн рублей на уборку снега в Ижевске и задержание пьяного таксиста — все, что случилось интересного в регионе за прошедший день.

Удмуртия в минуту: пострадавший Ленин и отказ от продажи ИКУР

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Ленин и дети

Забравшийся на памятник Владимиру Ленину в Сарапуле ребенок повредил скульптуру. Вождь лишился части лица. Восстановительные работы уже начались. Ожидается, что их закончат ко дню рождения Ильича. В 1990-е годы было несколько актов вандализма, но памятник Ленину всегда восстанавливали.

План приватизации

Ипотечную корпорацию Удмуртской Республики исключат из плана приватизации на 2018 год. Власти не хотят ее продавать, поскольку ипотечная корпорация реализует важные социально-значимые программы, в том числе содействует достройке жилья обманутых дольщиков.

Пьяный таксист

Пьяный водитель такси не справился с управлением и съехал в кювет. Полицию вызвал бдительный очевидец. В крови нарушителя обнаружен почти миллиграмм алкоголя. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобиля до 2 лет.

Деньги на снег

С начала зимы с улиц Ижевска вывезли снега на 100 млн рублей. Это 310 тыс. тонн снега. Только за прошедшую неделю вывезены 14 тыс. тонн снега, 80 кубометров мусора, 68 тонн песчаного смета.

Дороги для моногородов