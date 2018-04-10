Архивы Союзного государства легли в основу книги о Кирилле Мазурове

Историческая новинка соткана на основе документов из архивов Беларуси России кандидатом исторических наук Натальей Голубевой . В ней рукой мастера воссоздается эпоха и характер масштабной исторической фигуры. Книга, по словам ее автора, погружает читателей в документы важных политических событий, происходивших в СССР, в том числе, июльского 1957 года пленума ЦК с осуждением антипартийной группировки Молотого, Маленкова и Кагановича.

На основе обширной исследовательской базы, считают ее издатели и рецензенты, ранее неизвестных документов, долгие годы хранившихся в архивах под грифом "Совершенно секретно" и «Особый сектор», личных дневниковых записей и неоконченных воспоминаний Кирилла Трофимовича, автору удалось переосмыслить время, в которое жил и работал герой эпохи, по-новому взглянуть на события тех лет, вокруг которых и сегодня не утихают споры.

Первый секретарь ЦК КПБ, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Мазуров выделялся не только своей военной биографией, но и политической волей и исключительной самостоятельностью. В издании его портрет дополняется анализом документов о работе правительства СССР, что, по мнению автора, позволяет понять, как сложно принимались многие решения, особенно по вопросам внешней политики.

Холодная война, Афганистан , смелые экономические реформы в СССР, вошедшие в историю как косыгинские, все эти этапы пройденного пути, в реализации которых Мазуров принимал непосредственное участие, скрупулезно и откровенно отражены на страницах новинки.

Знатоки и ценители истории страны смогут познакомиться с документами, опровергающими пассивность и бездеятельность руководства государства в самые трагические периоды его истории. Недавно рассекреченный Дневник работы ЦК КП (б) Белоруссии дополняет картину сведениями и о том, как в реальности была организована работа высшего руководства республики в самые драматичные дни нападения на СССР.

Особой редкостью издатели считают выдержки из дневника Мазурова, который он вел в августовские дни 1968 года в столице Чехословакии, куда был направлен Политбюро ЦК. Долгие годы считалось, что Мазуров записей о тех событиях не оставил. И только спустя полвека удалось найти этот по-своему уникальный документ.

В книге рассказывается и об уважении к Мазурову людей простых и известных, тех, с кем начинался путь в большую политику, и тех, с кем пришлось пройти дорогами партизанской войны, людей разных профессий и возрастов. Еще много неизвестного откроют для себя читатели «о событиях, людях, о неординарных решениях тех, кто даже в условиях, исключающих всякую свободу мнений, видел, понимал и перегибы, и ошибки партийного руководства, не боялся во всеуслышание говорить о них, отстаивать иную точку зрения», — пояснила Наталья Голубева.

Презентация книги «Кирилл Мазуров. О чем молчало время…» состоится в Национальной библиотеке Беларуси 11 апреля в 16:00.