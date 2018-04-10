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В Саратове решили создать молодежный парламент при городской думе
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В Саратове решили создать молодежный парламент при городской думе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области будет работать городской молодежный парламент. Сегодня в Саратовской городской думе обсуждали его создание. Решение о создании парламента и его организации будет принято после изменения регламента городской думы.
Как показывает практика работы подобной организации в областном масштабе, молодые парламентарии смогут поучаствовать в жизни города и проявить свою гражданскую позицию. Причем в других регионах городские молодежные парламенты уже доказали свою состоятельность.
Возрастной «ценз» — от 16 до 30 лет. В него войдут по одному человеку от политических партий, представленных в думе и каждого района города. Специальная комиссия решит, какая из фракций будет преобладать, — отметили АиФ-Саратов в пресс-службе Саратовской городской думы.
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