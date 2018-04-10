В Саратове решили создать молодежный парламент при городской думе

Саратовской области будет работать городской молодежный парламент. Сегодня в Саратовской городской думе обсуждали его создание. Решение о создании парламента и его организации будет принято после изменения регламента городской думы.

Как показывает практика работы подобной организации в областном масштабе, молодые парламентарии смогут поучаствовать в жизни города и проявить свою гражданскую позицию. Причем в других регионах городские молодежные парламенты уже доказали свою состоятельность.