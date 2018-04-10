Уровень выбросов парниковых газов увеличился за последние 160 лет в 40 раз

Институт мировых ресурсов (WRI) проанализировал, как за последние 168 лет изменились объемы выбросов парниковых газов во всем мире. Исследование показало, что сейчас в атмосферу попадает в 40 раз больше газов, чем в 1850 году При этом, если выстраивать рейтинг стран в зависимости от объемов выбросов, то три четверти из 50 стран с самым низким уровнем выбросов в 2014 году будут теми же, что и в 1850 г. Об этом сообщается на сайте WRI.

Великобритания, Германия, Франция и Точно так же среди стран, ответственных за самое большое количество выбросов, практически неизменно лидировали США Россия . В последнее время к ним присоединились Индия Китай . В 49 странах объемы выбросов достигли пика в 2010 году, еще в четырех это произойдет, как ожидается, к 2020 году. В соответствии с обязательствами стран в рамках Парижского соглашения, семь стран из десяти, считающихся основными эмитентами парниковых газов — Китай, США, Россия, Япония Бразилия , Германия и Мексика — достигли или достигнут пика до 2030 году.

Как отмечают специалисты, некоторым странам, в том числе Великобритании, Франции, Бразилии, Испании Канаде , удалось достигнуть пика или снизить уровень выбросов, сохранив экономический рост. «Достижение пика — лишь первый шаг на пути сокращений, необходимых, чтобы получить низкоуглеродное, устойчивое будущее. Странам необходимо, как можно быстрее, принять обязательства по значительному сокращению выбросов после достижения пика», — говорится в сообщении WRI.

Таджикистане, Латвии, Молдове и Грузии. Самые значительные «скачки» по позициям в рейтинге произошли в странах, где нефтепродукты являются основным товаром на экспорт. Кроме того, распад Советского Союза способствовал снижению выбросов в Литве

Специалисты также отметили, что картина разнится в зависимости от того, какие показатели учитывать. Так, если по общим выбросам Индия оказывается в пятерки лидеров (3340 т СО2-эквивалента в 2014 году), то по показателям на душу населения страна занимает десятое место.

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