Счастливы вместе. Президенты Прибалтики после Трампа поели у Макрона

Неделю назад — в гостях у Трампа. Теперь тем же составом — у Макрона. Не сидится им дома. Причем неважно, где этот дом: в Риге Вильнюсе или Таллине . Даже если он — президентский дворец. А что там делать? И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать. Ведь годы проходят, все тучные годы. Поэтому — вперед и с песней: подайте, Христа ради, червонец золотой. А лучше, как обычно, тридцать сребреников.

Вряд ли они вспоминали Лермонтова, когда входили в Елисейский дворец. Скорее «Эммануэль». Ведь для них это было как в кино. В смысле, тоже коллективно. Хотя все трое воспитывались совсем на других примерах. Учили русский язык и русскую литературу. Даже самая молодая из них, эстонка Керсти Кальюлайд , рождена в Советском Союзе и сделана в СССР. Что уж говорить о ее более зрелой литовской товарке Дале Грибаускайте. Юную Керсти мальчишки за косички дергали, когда Даля уже вступила в КПСС . А латыш Раймонд Вейонис и вовсе наполовину русский. Пусть и выдавливает это из себя вместе с русским языком из латышских школ.

Иначе говоря, та еще компания. Возможно, именно Трамп и порекомендовал Макрону впустить их к себе. «Они такие забавные. Только их обязательно надо принимать всех троих сразу, как Б-52, иначе эффект не тот». А тот и рад стараться. Он же во всем стремится другу Дональду подражать. И по Сирии , и по Скрипалю, и по России , с которой хочет ладить, но только все портит. Одним словом, послушался. Правда, в отличие от старшего американского товарища, что отстегнул прибалтам на троих 170 миллионов долларов на оборону, Эммануэль угостил их только обедом.

Ну, и элегантным французским комплиментом, само собой. Он заявил, что со своей истинной верой в торжество ЕС и его ценностей они находятся в «самом сердце Евросоюза». Мило. Вроде бы как повысил. Прежде в ведущих столицах Старого Света о Прибалтике говорили, что она либо сидит у них в печенках, либо и вовсе — занозой в нижней части спины. Но, с другой стороны, это утверждение верно, если и Макрон признает, что сердце Евросоюза в пятки ушло. Впрочем, для их понимания это слишком тонко. А вот доброе сердечное слово — оно, как известно, и кошке приятно.

Хотя тут, скорее, собака, лошадь и кошка. Ничего личного. И все совпадения с реальными людьми абсолютно случайны. Но они же на самом деле, словно из мультфильма вышли. Ищут свой идеал отношений. «Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет!». И это совсем не военная тайна. Потому что: «Ах, было б только с кем поговорить!».

Куда они поедут в следующий раз — неизвестно. Берлин? Лондон? После Вашингтона и Парижа нет смысла размениваться на меньший калибр. Разве что Вейонису ни один из этих вариантов не подойдет. Когда рядом Макрон или Трамп, это хотя бы выглядит, как два на два, типа АББА. А если четвертой будет Мэй или Меркель, то это даже не Бони М. По количеству — да. Но по качеству сразу и не поймешь, а есть ли вообще среди них мужчина.

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