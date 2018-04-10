ФАС: никто из инвесторов не отзывал документы по сделкам из-за санкций

Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в кулуарах Айпрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

«Пока нет. Может быть, даже это удивительно. Но по тем известным компаниям, по которым прошлись утюгом последние санкции, у них и не было сделок. Те компании, которые будут рассматриваться (на правкомиссии по иностранным инвестициям. — RNS) не попали ни под какие санкции. И, соответственно, стратегические активы, насколько я помню, ничего не попало. Поэтому, наверное, и не отзывают», — сказал глава ФАС

По его словам, новые санкции являются продолжением старых.

«Например, комиссия очень много рассматривала сделок не с Запада, а с Востока и с Юга. Вы помните, и кувейтские проекты, и индийские, и китайские — это же были основные все на многие миллиарды долларов. Поэтому, я думаю, что этот источник не иссякает. И именно такие сделки в основном сейчас и находятся на рассмотрении комиссии, те, которые будут включены в повестку дня», — сказал Артемьев.

«Ясно, что такого рода санкции, которые сейчас применены, не подействуют никак», — подвёл итог Артемьев.