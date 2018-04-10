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ФАС: никто из инвесторов не отзывал документы по сделкам из-за санкций
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ФАС: никто из инвесторов не отзывал документы по сделкам из-за санкций 

Rambler News Service 31 минуту назад
Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в кулуарах Айпрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.
«Пока нет. Может быть, даже это удивительно. Но по тем известным компаниям, по которым прошлись утюгом последние санкции, у них и не было сделок. Те компании, которые будут рассматриваться (на правкомиссии по иностранным инвестициям. — RNS) не попали ни под какие санкции. И, соответственно, стратегические активы, насколько я помню, ничего не попало. Поэтому, наверное, и не отзывают», — сказал глава ФАС.
По его словам, новые санкции являются продолжением старых.
«Например, комиссия очень много рассматривала сделок не с Запада, а с Востока и с Юга. Вы помните, и кувейтские проекты, и индийские, и китайские — это же были основные все на многие миллиарды долларов. Поэтому, я думаю, что этот источник не иссякает. И именно такие сделки в основном сейчас и находятся на рассмотрении комиссии, те, которые будут включены в повестку дня», — сказал Артемьев.
«Ясно, что такого рода санкции, которые сейчас применены, не подействуют никак», — подвёл итог Артемьев.
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