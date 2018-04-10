Шохин: Крым и Калининградская область могут претендовать на статус офшорной зоны

"Я думаю, что и Крым, и Калининград могут с не меньшим основанием претендовать на этот статус [офшорной зоны — прим. ТАСС]. Калининградская область у нас долгое время была своего рода таможенной офшорной зоной, и не всю область, но, по крайней мере, ту часть, которая примыкает к аэропорту «Храброво», к Куршской косе, можно было бы превратить, если не в Гонконг , то в Каймановы острова", — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

"Речь идет прежде всего о таких конструкциях, которые не хуже люксембургских, нидерландских и так далее", — пояснил Шохин, добавив, что таким образом существует возможность создать конкурентоспособную финансовую инфраструктуру «не для того, чтобы помочь конкретных людям, а для того, чтобы они могли без налогов, фискальных обременений поменять юрисдикцию».