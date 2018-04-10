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Шохин: Крым и Калининградская область могут претендовать на статус офшорной зоны
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Шохин: Крым и Калининградская область могут претендовать на статус офшорной зоны 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Республика Крым и Калининградская область вполне могут претендовать на статус офшорной зоны в России, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Я думаю, что и Крым, и Калининград могут с не меньшим основанием претендовать на этот статус [офшорной зоны — прим. ТАСС]. Калининградская область у нас долгое время была своего рода таможенной офшорной зоной, и не всю область, но, по крайней мере, ту часть, которая примыкает к аэропорту «Храброво», к Куршской косе, можно было бы превратить, если не в Гонконг, то в Каймановы острова", — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
"Речь идет прежде всего о таких конструкциях, которые не хуже люксембургских, нидерландских и так далее", — пояснил Шохин, добавив, что таким образом существует возможность создать конкурентоспособную финансовую инфраструктуру «не для того, чтобы помочь конкретных людям, а для того, чтобы они могли без налогов, фискальных обременений поменять юрисдикцию».
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