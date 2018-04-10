Тибетское озеро Янху весной

Лхаса, 10 апреля / Синьхуа / — Весной озеро Янху часто окутывают облака и туман. В эту пору здесь также нередко бывает снег. Голубая вода озера и снежные горы оттеняют друг друга, создавая красивый пейзаж. Озеро Янху расположено в уезде Нагардзе г. Шаньнань Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай / и является одним из «трех священных озер» в автономном районе.

Лхаса, 10 апреля /Синьхуа/ — Весной озеро Янху часто окутывают облака и туман. В эту пору здесь также нередко бывает снег. Голубая вода озера и снежные горы оттеняют друг друга, создавая красивый пейзаж. Озеро Янху расположено в уезде Нагардзе г. Шаньнань Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ и является одним из «трех священных озер» в автономном районе.

Лхаса, 10 апреля /Синьхуа/ — Весной озеро Янху часто окутывают облака и туман. В эту пору здесь также нередко бывает снег. Голубая вода озера и снежные горы оттеняют друг друга, создавая красивый пейзаж. Озеро Янху расположено в уезде Нагардзе г. Шаньнань Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ и является одним из «трех священных озер» в автономном районе.

Лхаса, 10 апреля /Синьхуа/ — Весной озеро Янху часто окутывают облака и туман. В эту пору здесь также нередко бывает снег. Голубая вода озера и снежные горы оттеняют друг друга, создавая красивый пейзаж. Озеро Янху расположено в уезде Нагардзе г. Шаньнань Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ и является одним из «трех священных озер» в автономном районе.

Лхаса, 10 апреля /Синьхуа/ — Весной озеро Янху часто окутывают облака и туман. В эту пору здесь также нередко бывает снег. Голубая вода озера и снежные горы оттеняют друг друга, создавая красивый пейзаж. Озеро Янху расположено в уезде Нагардзе г. Шаньнань Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ и является одним из «трех священных озер» в автономном районе.