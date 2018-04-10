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Спланированная политика помогла древним египтянам подготовиться к полуторавековой засухе
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Спланированная политика помогла древним египтянам подготовиться к полуторавековой засухе 

ТАСС 1 час назад
Прогнозирование и спланированная политика помогли египтянам выживать во время засухи 1250-1100 годов до н.э., послужившей одной из причин завершения Бронзового века, на полвека дольше, чем соседним государствам. К такому выводу пришли ученые Тель-Авивского университета. О результатах исследования, опубликованного в журнале Egypt and the Levant, сообщает издание The New York Times.
Группа специалистов под руководством профессора археологии Тель-Авивского университета Израила Финкельштейна изучила надписи на древних табличках, найденных на территории города Мегиддо в северной части современного Израиля, а также ископаемые из Тивериадского озера (более известное как Галилейское море, озеро Кинерет в современном Израиле) и ДНК древнего скота.
Исследователи обнаружили, что в ожидании длительной засухи в юго-восточных частях империи древние египтяне увеличили производство зерна в более зеленых зонах страны и скрестили местный крупный рогатый скот с зебу (подвид дикого быка), чтобы вывести пахотных животных, более устойчивых к жаре. Благодаря этому египтянам удавалось дольше противостоять климатическим изменениям. «Сложив все вместе, вы увидите картину кризиса и реакцию империи, потребовавшуюся, чтобы стабилизировать ситуацию», — отметил Израил Финкельштейн.
Работа ученых показала, что признание и подготовка к климатической катастрофе могут сделать общество более устойчивым. Как считает профессор классики и антропологии Университета Джорджа Вашингтона Эрик Клин, «коллапс Бронзового века — не дело давно минувших дней» и человечеству необходимо извлечь уроки. Так же как засуха спровоцировала голод и войны в Бронзовом веке, современные климатические явления могут усугубить существующие проблемы.
"Если уровень моря растет, либо вы убираетесь с дороги, либо тонете. Если засуха — вы либо выращиваете больше культур, устойчивых к засухе, либо гибнете", — рассуждает директор Центра космических полетов имени Годдарда Гэвин Шмидт, добавив, что у человечества впервые есть возможность «серьезно отнестись к смягчению последствий».
По словам историка из Принстонского университета Джона Хальдона, который исследует, как древние цивилизации справлялись с климатическими потрясениями, у современного человека есть ресурсы и инструменты для борьбы с изменением климата. Но те, кто заинтересован в отрицании антропогенного влияния на климат, препятствуют любым действиям.
Материал предоставлен проектом "+1".
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