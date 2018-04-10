В двух дворах на Челюскинской высадят почти 400 саженцев кустарников

Этой весной два двора, расположенные на Челюскинской улице, станут зеленее. Там пройдут посадки в рамках программы дополнительного озеленения «Миллион деревьев». Как сообщили в районном ГБУ «Жилищник», в общей сложности в них высадят 392 молодых кустарников.

Так, на ул. Челюскинская, 14, корп. 1 появится 120 саженцев жимолости татарской, 25 кустиков чубушника венечного — он больше известен как жасмин, а также калина гордовина — шесть десятков растений. Полтора десятка саженцев калины высадят и во дворе дома 10, корп. 1. Тот же двор украсит сотня кустов спиреи Вангутта, 30 кустиков кизильника и 40 — караганы древовидной. Также по указанному адресу высадят 2 дерева лоха узколистного.

Всего в рамках весенних посадок в Лосинке появится 52 молодых дерева и 3189 кустарников. (иб)