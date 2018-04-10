Ещё
Концессионер установит в Волгограде в 2018 году 2 500 новых светильников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концессионер установит в Волгограде в 2018 году 2 500 новых светильников 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
ООО «Светосервис— Волгоград», взявшее освещение города в концессию, установит в 2018 году более 2 500 новых светодиодных светильников на оживленных магистралях.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, специалисты заменят лампы на проспектах Жукова и Ленина, шоссе Авиаторов, улицах Краснознаменской, Исторической, Центральной набережной и Нулевой продольной и т.д. В настоящее время рабочие начали устанавливать светильники на улицах Рокоссовского, Ленина, Советской, Чуйкова, Наумова, Гоголя. В будущем концессионер планирует заменить лампы на улицах Клименко, Автотранспортной, переулке Лесной в Гумраке и не только.
Добавим, что старые лампы меняют на светильники с более высокой мощностью, степенью освещенности, большим сроком службы. Кроме того, последние способны бесперебойно работать в любую погоду. После ввода новой линии в эксплуатацию старые конструкции-опоры демонтируют.
«В рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, будет установлено свыше 6000 новых светоточек», — заявил замглавного инженера ООО «Светосервис — Волгоград» Павел Токарев.
АиФ Волгоград: последние новости
Гостинично-ресторанный комплекс выплатит 5 млн руб за украденную воду Волгоградская исправительная колония сошьет форму для казаков Комнаты для инвалидов и специальные датчики. Что есть в ТЦ на случай пожара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне326
Эрдоган раскритиковал Лаврова77
Меркель анонсировала встречу без России346
Путин рассказал о разработке уникального оружия207
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение