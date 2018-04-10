Концессионер установит в Волгограде в 2018 году 2 500 новых светильников

ООО «Светосервис— Волгоград», взявшее освещение города в концессию, установит в 2018 году более 2 500 новых светодиодных светильников на оживленных магистралях.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, специалисты заменят лампы на проспектах Жукова и Ленина, шоссе Авиаторов, улицах Краснознаменской, Исторической, Центральной набережной и Нулевой продольной и т.д. В настоящее время рабочие начали устанавливать светильники на улицах Рокоссовского, Ленина, Советской, Чуйкова, Наумова, Гоголя. В будущем концессионер планирует заменить лампы на улицах Клименко, Автотранспортной, переулке Лесной в Гумраке и не только.

Добавим, что старые лампы меняют на светильники с более высокой мощностью, степенью освещенности, большим сроком службы. Кроме того, последние способны бесперебойно работать в любую погоду. После ввода новой линии в эксплуатацию старые конструкции-опоры демонтируют.