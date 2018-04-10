Материалы для «Бессмертного полка» продолжают принимать в центре госуслуг на Изумрудной

«Мои документы» Лосиноостровского района, наряду с другими столичными центрами госуслуг, продолжает пополнять электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва » архивными фото и воспоминаниями участников Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе ГБУ «Мои документы», популярность проекта «Бессмертный полк» традиционно растет в преддверии Дня Победы.

Для того, чтобы материалы попали в книгу памяти, нужно принести фотографии, воспоминания и письма ветеранов о войне. Их отсканируют, а оригиналы сразу вернут владельцам.

А к ставшему уже традиционным шествию «Бессмертного полка» 9 мая в центре госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники офиса и пригласят для его получения.

Напомним, районный центр госуслуг «Мои документы» находится по адресу Изумрудная улица, 18/14. Он работает с 8.00 до 20.00 ежедневно. (иб)