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На Лескова оперативно подняли упавший дорожный знак
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На Лескова оперативно подняли упавший дорожный знак 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Соответствующая просьба поступила от местного жителя на портал «Наш город».
— Перед въездом в дворовую территорию дома 88, со стороны Лескова, повален дорожный знак, — написал пользователь портала Юрий Л.
Сообщение поступило 8 апреля, а на следующий день проблема была решена. Заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
-Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет сообщать о неполадках и проблемах в городском хозяйстве. Чтобы написать на портал, необходимо зарегистрироваться; все обращения перед публикацией проходят проверку службы модерации. (ак)
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