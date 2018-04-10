На Лескова оперативно подняли упавший дорожный знак

Соответствующая просьба поступила от местного жителя на портал «Наш город».

— Перед въездом в дворовую территорию дома 88, со стороны Лескова, повален дорожный знак, — написал пользователь портала Юрий Л.

Максима Ликсутова. Сообщение поступило 8 апреля, а на следующий день проблема была решена. Заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

-Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», — говорится в ответе.

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