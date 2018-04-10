«Вернула бы тот день». В Воронеже осудили женщину, убившую подругу на глазах 9-летнего сына

За преступление Елена Попова получила 8 лет колонии. Железнодорожный районный суд во вторник, 10 апреля, вынес приговор 50-летней Елене Поповой. Женщина задушила 31-летнюю подруга на глазах своего 9-летнего сына. Тело Попова вынесла из своей квартиры в коробке из-под стиральной машинки и спрятала в лесополосе. В наказание за преступление суд приговорил Елену Попову к 8 годам колонии общего режима . Елена Попова попросила прощения у мужа и родителей подруги и призналась, что, если бы могла, вернула день убийства, чтобы избежать трагической цепочки событий. В приступе гнева Зачитывая приговор, судья Олег Авдеев озвучил подробности дела об убийстве, перечислив события в рассказах свидетелей и вещественные доказательства вины Елены Поповой. Жительница райцентра Терновка , 31-летняя Анна К. исчезла 19 июня 2017 года. В тот день она должна была вернуться домой с работы к мужу и маленькой дочке. Но так и не появилась, на звонки не отвечала. Утром 20 июня супруг Анны заявил в полицию о её исчезновении. Через два дня ему позвонили силовики из Воронежа и сообщили, что нашли тело Анны в лесополосе. У женщины осталась маленькая дочка. Место, где было спрятано тело Анны К., показала её подруга, которая призналась в убийстве. Женщины знали друг друга давно, но близко стали общаться с марта 2017 года.

В последний день своей жизни, 19 июня 2017 года, Анна заехала к подруге с работы по дороге домой, хотела поговорить. Елена Попова жила в микрорайоне Боровое, на улице Сельской. В разговоре Анна К. поделилась с подругой радостью. Она продала авто Kia Ceed и купила BMW. Из-за чего началась ссора между подругами, осталось до конца неясным. Так как речь шла о машине, не исключено, что поводом для конфликта могла стать обычная женская зависть. Юристы называют такой мотив для убийства — «внезапно возникшая неприязнь». Как пояснила Елена Попова, во время скандала она сильно разозлилась и «в приступе гнева» начала душить Анну. Для этого она использовала резиновый шнур с вешалки в коридоре, где женщины спорили. Набросив шнур на шею Попова душили подругу, пока та не потеряла сознание, вскоре после этого Анна перестала дышать. Тело Анны хозяйка квартиры оттащила в зал, где положила в огромную коробку из-под стиральной машины. Сверху она бросила платье гостьи и вещи из шкафа.

Главным свидетелем убийства стал 9-летний сын Елены Поповой. На допросе женщина уверяла, что мальчик был на кухне и ничего не видел. Однако судья зачитал показания ребёнка, который стал свидетелем жуткой расправы. Мальчик прибежал на крик, который услышал из коридора. Ребёнок рассказал, что видел, как «мама душила ремнём Аню». Видел он, как мама положила тело в большую коробку, а позже вынесла её на балкон. Тело в коробке С самого начала Елена Попова не собиралась сообщать об убийстве в полицию. Женщина решила избавиться от тела, и поэтому позвонила своему взрослому пасынку. Попова попросила парня срочно приехать к ней домой. Тот, по взволнованному голосу мачехи понял, что дело серьёзное, и приехал через несколько часов. Попова тут же рассказала пасынку о преступлении. Он не поверил, решив, что та шутит. Но женщина на минуту открыла коробку и показала покойницу. Пасынок пообещал Поповой вернуться, когда стемнеет, чтобы под покровом избавиться от трупа, вынести его из квартиры. Услышав про машину погибшей, которая стояла у подъезда, молодой человек забрал её вместе с ключами и документами. Он собирался продать её на запчасти. Выехав в лес, парень стал рассматривать автомобиль, используя зажигалку. Машина загорелась, и он получил ожоги. Поэтому к мачехе в тот день парень так и не вернулся.