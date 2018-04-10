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Центробанк назвал главный риск санкций США
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Центробанк назвал главный риск санкций США 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Самым главным риском новых санкций США против России сейчас является неясность их юридической интерпретации и непредсказуемость последствий, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
«Самый главный момент текущего дня — что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь», — передает его слова РИА «Новости».
Ситуацию с курсом рубля он назвал «адекватной», добавив, что регулятор предпринимать каких-либо мер для снижения волатильности валюты не намерен.
«Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя», — сказал Швецов.
Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. До 7 мая американским инвесторам приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Инвесторы устроили распродажу российских активов, и только за понедельник российские бизнесмены потеряли более 12 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% оказались максимальными для российского рынка с марта 2014 года. Также курсы валют впервые за несколько месяцев выросли до 63 рубля за доллар и 78 рублей за евро.
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