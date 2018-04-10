Право выкупа госимущества продлят бессрочно

Право выкупа государственного имущества, находящегося в аренде длительное время, предлагают продлить бессрочно. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Предпринимателям разрешат выкупать госимущество, которое они арендуют более двух лет. Ранее это право предоставляли временно, и три раза в течение десяти лет продляли срок действия таких мер.

По словам замминистра экономического развития Олега Фомичева, законопроект направлен на расширение имущественной поддержки предпринимателей.

Преимущественное право выкупа недвижимости существует уже более 10 лет, и 550 тысяч предпринимателей и арендаторов уже воспользовались этой возможностью. Законопроект предлагает сделать право выкупа помещений бессрочным и распространяет эту возможность на федеральное имущество. Документ не касается стратегически значимого имущества, в том числе в сфере ОПК.

Первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности Юрий Петров подчеркнул, что законопроект направлен не только на поддержку малого и среднего бизнеса, но и на уменьшение количества ФГУП и избыточного имущества, прежде всего федерального.

Вместе с тем за 10 лет существования права выкупа количество ФГУП возросло в разы. Комитет в целом поддерживает инициативу, но предлагает обратить внимание на этот и другие спорные моменты при подготовке законопроекта ко второму чтению.