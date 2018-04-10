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Пропавший под Воронежем 39-летний мужчина нашёлся спустя три месяца
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Пропавший под Воронежем 39-летний мужчина нашёлся спустя три месяца 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Василий Шатских сам вышел на связь с родными. Пропавший после загадочного звонка родным 39-летний Василий Шатских нашёлся живым во вторник, 10 апреля. Мужчина вышел на связь после того, как увидел свою ориентировку, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Всё это время он жил в Богучарском районе. Телефон Василия Шатских был выключен с 18 января. Вероятнее всего, мобильник мужчины потерялся или сломался. Увидев ориентировку, житель региона нашёл способ связаться с родственниками и сказать, что с ним всё в порядке. Волонтёры объявили поиски жителя совхоза Воронежский Новоусманского района Василия Шатских 1 марта. О мужчине не было известий с 18 января, когда он позвонил родным и сообщил, что находится далеко от дома. Где именно, не уточнил. С того же дня телефон Василия оказался выключенным. Родные опасались, что с мужчиной могло что-то случиться, ведь ранее он не пропадал. Дарья Крымова
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