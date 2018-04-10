Преференции по аренде земли предложат вологодским предпринимателям

Речь идет об изменении схемы размещения объектов нестационарной торговли на территории Вологды . Торговые павильоны появятся в городе в строго определенных местах и на законных основаниях. Порядок работы нестационарной торговли и перспективы ее развития Мэр Вологды Сергей Воропанов обсудил с местными предпринимателями.

Напомним, с начала года в Вологде демонтировали почти 170 объектов нестационарной торговли. Все они вели торговлю незаконно. Сейчас в Вологде разработана новая схема размещения объектов нестационарной торговли. Она должна упорядочить некогда «хаотичное» распределение торговых точек, а также узаконить «отношения» с производителями, которые желают пользоваться городской землей.

С товаропроизводителями обсудили, как будет развиваться нестационарная торговля на территории города в дальнейшем. Участниками совещания стали представители комбинатов, занимающихся переработкой молока и мяса, производством хлебобулочных изделий, фирменных торговых сетей.

«Мы понимаем, что нестационарная торговля должна существовать, ведь это один из способов удержаться «на плаву» местным товаропроизводителям, и это выгодно потребителям. Для сохранения такого формата торговли мы предложили несколько вариантов — это организация мини-рынков, места для их размещения мы предлагаем подобрать совместно с товаропроизводителями. Второй вариант — строительство полноценных остановочных комплексов, которые будут построены в едином стиле», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В настоящее время подобраны две территории для размещения мини-рынков вместимостью до 15 торговых точек — по улицам Дальняя и Карла Маркса . В планах — организовать еще три таких объекта. Предложения по другим местам могут внести производители — в течение недели. Еще столько же времени займет «экспертиза» предложенных участков — организовать работу поручено Департаментам экономического развития и городского хозяйства.

Также могут появиться 18 новых остановочных комплексов со встроенными модульными павильонами — земельные участки для них уже есть. Занять их будет можно после проведенных торгов. Ориентировочно, аукционы под мини-рынки завершатся к концу мая, под новые остановки — к середине июня.

«Мы демонтировали шесть торговых точек, которые не были оформлены надлежащим образом. Нам бы хотелось на законных основаниях развивать торговлю на территории красивых, удобных, чистых и облагороженных остановочных комплексов и мини-рынков, причем на наш взгляд, они должны быть организованы во всех микрорайонах города, поближе к местам проживания вологжан», — рассказала заместитель генерального директора предприятия «Вологодский хлебокомбинат» Ирина Напалкова.

Тонары «на колесах», которые можно транспортировать, тоже останутся. Разместятся они в строго определенных местах в соответствии со схемой.

«В последние годы комбинат приобретает торговые прицепы белорусского производителя. Они оборудованы холодильниками и прилавками и позволяет торговать свежей продукцией. На сегодняшний день у нас четыре таких нестационарных объекта, они размещаются только в установленных местах, в ближайшее время откроем еще два, переговоры с городскими властями по местам их размещения мы ведем», — рассказала директор розничной торговли предприятия «ВМК» Елена Церцвадзе.

Кстати, внешний облик будущих объектов нестационарной торговли будет единым. Можно воспользоваться готовым вариантом — модель внешнего облика и несколько проектов торговых точек предложены Департаментом градостроительства. Можно воплотить также индивидуальный проект, который необходимо согласовать. В обоих случаях предлагается использовать единое стилистическое решение.

Новые требования к размещению объектов нестационарной торговли отразятся в нормативном документе, который вынесут на рассмотрение депутатов Гордумы в мае. При этом для производителей, которые выразят желание оформить торговые объекты по новым правилам, предусмотрят преференции по аренде земли. Предполагается, что понижающий коэффициент за пользование землей введут на срок до трех лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Вся процедура с момента аукциона, заключения договора на размещение объекта торговли, согласование, установку, приемку и до момента ввода займет не более 2,5 месяца. Предполагается, что, согласно новой схеме, в областной столице будет работать порядка 500 объектов нестационарной торговли, но эта цифра может меняться, в зависимости от предпринимательской активности.