Паводок проходит в штатном режиме на всех водных путях Канала им. Москвы

«Паводок проходит в штатном режиме на всех водных путях ФГБУ „Канал им. Москвы“. Чрезвычайных ситуаций нет. На Москве-реке уровень воды не превышает нормативных показателей. Несмотря на традиционный прирост уровня воды на Оке, все гидротехнические сооружения работают исправно. Строящийся в Белоомуте новый гидроузел спокойно справляется с паводком. Разрушений и аварий нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на строительной площадке новой плотины гидроузла «Белоомут» под давлением паводковых вод разошлась шпунтовая стенка — специальное ограждение, используемое при монтажных работах. В результате был затоплен котлован строительной перемычки второй очереди плотины. Однако, как подчеркивается, затопление котлована предусмотрено проектом организации строительства.

«Учитывая, что «Белоомут» является затапливаемым гидроузлом, паводковые воды проходят через все его гидротехнические сооружения. Построенная часть плотины работает в штатном режиме. После спада паводка под напор поставят также существующую старую плотину с фермами Поаре, которая сегодня участвует в пропуске половодья. Затем будет произведена откачка воды из котлована и продолжатся строительные работы», — указано в сообщении.

Руководитель ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин подчеркнул, что также в работоспособном состоянии находятся новый и старый шлюзы гидроузла «Белоомут», они не повреждены. Он пояснил, что старый шлюз не выводили из эксплуатации, с открытием навигации он может быть восстановлен для судоходства. Таким образом, как как уточнил руководитель учреждения, все гидротехнические сооружения Канала имени Москвы » работают в штатном режиме, угрозы срыва навигации нет.

«На Оке всегда была актуальна проблема паводка, особенно в тех местах, где отсутствует плотная застройка и река остается «живой». Особую силу паводок приобретает в районе Белоомута. Сегодня уровень воды здесь превышает норматив почти на 3 м. Для сравнения весной 2013 г. вода поднималась более чем на 4 м от нормы, а в прошлом году — на 1,16 м. На соседнем гидроузле «Кузьминск», наоборот, уровень Оки ниже нормы на 0,67 м. Аналогичная ситуация на Москве-реке: здесь отрицательная динамика колеблется в диапазоне 0,5-1 м», — добавили в пресс-службе.

Г. Елянюшкин заключил, что в 2018 г. чрезвычайных ситуаций в связи с паводком не прогнозируется.

«Гидротехнические сооружения «Канала им. Москвы» готовы к пропуску весенней воды. На случай возможных происшествий будут дежурить суда с необходимыми аварийно-спасательными материалами и средствами связи. Всего будет задействовано более 300 человек личного состава, около 70 единиц техники и 60 плавсредств», — резюмировал Г. Елянюшкин.