Ещё
Паводок проходит в штатном режиме на всех водных путях Канала им. Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паводок проходит в штатном режиме на всех водных путях Канала им. Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Паводок проходит в штатном режиме на всех водных путях ФГБУ „Канал им. Москвы“. Чрезвычайных ситуаций нет. На Москве-реке уровень воды не превышает нормативных показателей. Несмотря на традиционный прирост уровня воды на Оке, все гидротехнические сооружения работают исправно. Строящийся в Белоомуте новый гидроузел спокойно справляется с паводком. Разрушений и аварий нет», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на строительной площадке новой плотины гидроузла «Белоомут» под давлением паводковых вод разошлась шпунтовая стенка — специальное ограждение, используемое при монтажных работах. В результате был затоплен котлован строительной перемычки второй очереди плотины. Однако, как подчеркивается, затопление котлована предусмотрено проектом организации строительства.
«Учитывая, что «Белоомут» является затапливаемым гидроузлом, паводковые воды проходят через все его гидротехнические сооружения. Построенная часть плотины работает в штатном режиме. После спада паводка под напор поставят также существующую старую плотину с фермами Поаре, которая сегодня участвует в пропуске половодья. Затем будет произведена откачка воды из котлована и продолжатся строительные работы», — указано в сообщении.
Руководитель ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин подчеркнул, что также в работоспособном состоянии находятся новый и старый шлюзы гидроузла «Белоомут», они не повреждены. Он пояснил, что старый шлюз не выводили из эксплуатации, с открытием навигации он может быть восстановлен для судоходства. Таким образом, как как уточнил руководитель учреждения, все гидротехнические сооружения Канала имени Москвы» работают в штатном режиме, угрозы срыва навигации нет.
«На Оке всегда была актуальна проблема паводка, особенно в тех местах, где отсутствует плотная застройка и река остается «живой». Особую силу паводок приобретает в районе Белоомута. Сегодня уровень воды здесь превышает норматив почти на 3 м. Для сравнения весной 2013 г. вода поднималась более чем на 4 м от нормы, а в прошлом году — на 1,16 м. На соседнем гидроузле «Кузьминск», наоборот, уровень Оки ниже нормы на 0,67 м. Аналогичная ситуация на Москве-реке: здесь отрицательная динамика колеблется в диапазоне 0,5-1 м», — добавили в пресс-службе.
Г. Елянюшкин заключил, что в 2018 г. чрезвычайных ситуаций в связи с паводком не прогнозируется.
«Гидротехнические сооружения «Канала им. Москвы» готовы к пропуску весенней воды. На случай возможных происшествий будут дежурить суда с необходимыми аварийно-спасательными материалами и средствами связи. Всего будет задействовано более 300 человек личного состава, около 70 единиц техники и 60 плавсредств», — резюмировал Г. Елянюшкин.
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС: Более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в массовых местах Подмосковья с 28 марта Промежуточные остановки добавлены в маршруты бесплатных поездов ЧМ-2018 Шесть организаций подали заявки на вступление в Союз российских зоопарков и аквариумов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне325
Эрдоган раскритиковал Лаврова77
Меркель анонсировала встречу без России343
Путин рассказал о разработке уникального оружия205
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение