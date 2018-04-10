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Коммунальщики восстановили просевший люк на проезжей части Стрелецкой улицы
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Коммунальщики восстановили просевший люк на проезжей части Стрелецкой улицы 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Просевший люк на проезжей части Стрелецкой улицы восстановлен коммунальными службами. Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший жалобу на портале «Наш город».
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко.
— По указанному адресу произведены работы по устранению просадки дорожного покрытия и приведению уровня крышки люка в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)
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