Парковку «Самара Арены» очистят от строительного мусора за неделю

С автомобильной парковки у стадиона «Самара Арена» вывезут 8640 тонн строительного мусора и грунта. Сейчас департамент градостроительства ищет компанию, которая выполнит эти земельные работы.

— Специалистам за одну неделю нужно будет погрузить с помощью экскаватора и вывезти на самосвалах весь строймусор, — говорится в документах закупки. — Полигон расположен в 32 километрах от «Самара Арены».

Всего на эти цели планируют потратить 2,4 миллиона рублей. Работы необходимо будет выполнить не позднее 31 мая.