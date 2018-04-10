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Парковку «Самара Арены» очистят от строительного мусора за неделю
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Парковку «Самара Арены» очистят от строительного мусора за неделю 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
С автомобильной парковки у стадиона «Самара Арена» вывезут 8640 тонн строительного мусора и грунта. Сейчас департамент градостроительства ищет компанию, которая выполнит эти земельные работы.
— Специалистам за одну неделю нужно будет погрузить с помощью экскаватора и вывезти на самосвалах весь строймусор, — говорится в документах закупки. — Полигон расположен в 32 километрах от «Самара Арены».
Всего на эти цели планируют потратить 2,4 миллиона рублей. Работы необходимо будет выполнить не позднее 31 мая.
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