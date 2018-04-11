Курильщиков — в резервацию: у «Самара Арены» установят павильоны для любителей табака

Представители оргкомитета чемпионата мира по футболу ищут подрядчиков для размещения рядом со стадионом «Самара Арена» курительных комнат. Их будет несколько.

Павильоны будут представлять собой застекленные комнаты с местами для сидения и с урнами: наподобие тех, что устанавливают в аэропортах.

Стадион «Самара Арена» рассчитан на 45 тысяч зрителей. Сейчас подрядчики завершают установку кресел и подготовку поля к укладке газона. Его везут из Германии

Благоустройство территории стадиона также находится на финальной стадии. Пешеходную зону обустраивают плиткой и асфальтобетоном. А «последнюю милю» обозначают гигантскими цифрами. Все абстрактные геометрические фигуры снабдят подсветкой. Также на аллее планируют установить световые тумбы с информацией для посетителей «Самара Арены».

На 28 апреля запланирован первый тестовый матч. Самарские «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом».