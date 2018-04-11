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Курильщиков — в резервацию: у «Самара Арены» установят павильоны для любителей табака
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Курильщиков — в резервацию: у «Самара Арены» установят павильоны для любителей табака 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Представители оргкомитета чемпионата мира по футболу ищут подрядчиков для размещения рядом со стадионом «Самара Арена» курительных комнат. Их будет несколько.
Павильоны будут представлять собой застекленные комнаты с местами для сидения и с урнами: наподобие тех, что устанавливают в аэропортах.
Стадион «Самара Арена» рассчитан на 45 тысяч зрителей. Сейчас подрядчики завершают установку кресел и подготовку поля к укладке газона. Его везут из Германии.
Благоустройство территории стадиона также находится на финальной стадии. Пешеходную зону обустраивают плиткой и асфальтобетоном. А «последнюю милю» обозначают гигантскими цифрами. Все абстрактные геометрические фигуры снабдят подсветкой. Также на аллее планируют установить световые тумбы с информацией для посетителей «Самара Арены».
На 28 апреля запланирован первый тестовый матч. Самарские «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом».
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