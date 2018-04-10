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Медреформа: дискомфорт для граждан и головная боль для врачей
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Медреформа: дискомфорт для граждан и головная боль для врачей 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«На 10 апреля подписали декларации с врачами 305 тысяч украинцев и 1030 медицинских учреждений присоединены к системе „электронное здравоохранение“, — сообщил Розенко.
Проблема с подписанием деклараций, по словам чиновника, больше связана с невозможностью подключения медицинских учреждений к системе электронного учета ввиду отсутствия компьютеров у каждого врача. Вину за срыв подключения к системе вице-премьер-министр возложил на местные органы самоуправления, которые не выделяют денег на закупку техники.
Журналисты издания „Сегодня“ проверили, как медицинская реформа стартовала в отдаленных районах. Так, в 36-тысячном городе Каховка Херсонской области врачи столкнулись с проблемой несвоевременного подключения учреждения к системе электронного учета, отсутствием электронных ключей для подписания деклараций, и зависания системы.
При этом Каховская поликлиника укомплектована врачами только на 60%, во многих селах района вообще нет врачей.
»В Херсонской, Черкасской и Ровненской областях подписано наименьшее количество деклараций. Во Львове и вовсе отложили медицинскую реформу, из-за опасений о сохранности персональных данных», — сказал вице-премьер-министр на селекторном совещании.
Он добавил, что на «горячую линию» Кабинета Министров идут жалобы на саботаж медицинской реформы. Так, например, в Киевской области регистрировались случаи отказа в выборе семейного врача по причине отсутствия регистрации, в Харьковской области в поликлиниках продавали декларации тем, кто не мог самостоятельно заполнить документ.
Напомним, что 59 народных депутатов Верховной Рады направили в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции закона «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».
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